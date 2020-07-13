TFF'den gelişim ligleri kararı - Son Dakika

TFF'den gelişim ligleri kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019-2020 sezonu Spor Toto Gelişim Ligleri kararlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019-2020 sezonu Spor Toto Gelişim Ligleri kararlarını açıkladı.

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle oynatılmamasına karar verilen gelişim liglerine ilişkin kararlar belli oldu.

Buna göre, Elit 19 Yaş Altı ve 17 Yaş Altı liglerinin mevcut puan sıralamasına göre tescil edilmesine, alt lige düşme ve üst lige yükselme uygulamasının yapılmayarak 2020-2021 sezonunda aynı liglerin aynı gruplarla oynatılmasına, kupa, madalya ve ödüllerin verilmemesi ile şampiyon takım ilan edilmemesine karar verildi.

Ayrıca, Spor Toto Gelişim Elit A 19 Yaş Altı Ligi'nde mevcut puan durumundaki sıralamaya göre en üst sırada yer alan Galatasaray Kulübünün UEFA tarafından organize edilen turnuvaya katılacağı açıklandı.

Gelişim liglerinde 16, 15 ve 14 yaş altı elit liglerin mevcut puan sıralamasına göre tescil edileceği, Türkiye Finalleri'nin oynatılmayacağı ve şampiyon takım ilan edilmeyeceği duyuruldu.

Spor Toto Bölgesel Gelişim 19 yaş altı ve 17 yaş altı liglerinin oynatılmamasına, karar verilen tarihteki mevcut puan sıralamasına göre tescil edilmesine, üst lige yükselme uygulamasının yapılmayarak gelecek sezonda aynı liglerin mevcut takımlar ve yeni başvuruda bulunan 2. ve 3. Lig takımları ile müsabakaların oynatılmasına, şampiyon takım ilan edilmemesine ve kupa, madalya ve ödüllerin verilmemesine karar verildi.

Öte yandan bölgesel gelişim 15 ve 16 yaş altı liglerinin oynatılmayacağı, mevcut puan sıralamasına göre tescil edileceği ve şampiyon takım olmayacağı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:55 Kaynak: AA

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