Son Dakika Haberleri: Tff'den Genç Oyuncu Fehmi Koç İçin Antalyaspor'a Tebrik

Tff'den Genç Oyuncu Fehmi Koç İçin Antalyaspor'a Tebrik

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu olan Fehmi Koç için Antalyaspor Kulübüne tebrik mektubu gönderdi.

Tff'den Genç Oyuncu Fehmi Koç İçin Antalyaspor'a Tebrik, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu olan Fehmi Koç için Antalyaspor Kulübüne tebrik mektubu gönderdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, TFF'nin Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçta oyuna girerek "Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu" olarak tarihe geçen, 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda gösterdiği performansla da dikkati çeken 2003 doğumlu Fehmi Koç için Antalyaspor'a tebrik mektubu gönderdiği aktarıldı.

14-19 Ocak'ta düzenlenen Uluslararası Ege Turnuvası'nda şampiyonluğu elde eden 16 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını giyen Fehmi Koç için gönderilen ve 16 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım ile Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas imzalı mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Kulübünüz futbolcularından Fehmi Koç, milli takımımızın bu turnuvayı kazanmasında önemli katkıda bulunmuş, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiştir. Oyuncuların gelişmesinde katkıda bulunan kulübünüze ve gerek saha içi gerek saha dışı davranışlarıyla örnek bir şekilde milli formaya hizmet eden oyuncunuza teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz."

Milli takım forması giyerken sakatlık geçiren Fehmi Koç'un önümüzdeki günlerde operasyon geçireceği, sahalara dönüş tarihinin daha sonra açıklanacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:03 Kaynak: AA

Spor
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