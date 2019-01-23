Tff'den Genç Oyuncu Fehmi Koç İçin Antalyaspor'a Tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
), Spor Toto Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu olan Fehmi Koç için Antalyaspor
Kulübüne tebrik mektubu gönderdi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, TFF'nin Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Fenerbahçe
ile oynanan maçta oyuna girerek "Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu" olarak tarihe geçen, 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda gösterdiği performansla da dikkati çeken 2003 doğumlu Fehmi Koç için Antalyaspor'a tebrik mektubu gönderdiği aktarıldı.
14-19 Ocak'ta düzenlenen Uluslararası Ege
Turnuvası'nda şampiyonluğu elde eden 16 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını giyen Fehmi Koç için gönderilen ve 16 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım
ile Futbol Gelişim Direktörü ve Genç
Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas
imzalı mektupta şu ifadelere yer verildi:
"Kulübünüz futbolcularından Fehmi Koç, milli takımımızın bu turnuvayı kazanmasında önemli katkıda bulunmuş, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiştir. Oyuncuların gelişmesinde katkıda bulunan kulübünüze ve gerek saha içi gerek saha dışı davranışlarıyla örnek bir şekilde milli formaya hizmet eden oyuncunuza teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz."
Milli takım forması giyerken sakatlık geçiren Fehmi Koç'un önümüzdeki günlerde operasyon geçireceği, sahalara dönüş tarihinin daha sonra açıklanacağı öğrenildi.