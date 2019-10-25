Son Dakika Haberleri: TFF'den Halil Kurt'a soruşturma açıldı
Son Dakika Spor TFF'den Halil Kurt'a soruşturma açıldı

TFF'den Halil Kurt'a soruşturma açıldı

13 dakika önce

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kayseri Meysu Spor amatör futbol takımı oyuncularına şiddet uygulandığına dair kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından soruşturma açılmıştır.

TFF'den Halil Kurt'a soruşturma açıldı, System.String[]

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kayseri Meysu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor amatör futbol takımı oyuncularına şiddet uygulandığına dair kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından soruşturma açılmıştır." denildi.


Görüntülerin tasvip edilemeyeceğinin belirtildiği açıklamada, "Daha önce yaşanan olayla ilgili, asla tasvip edilmeyecek görüntüler doğrultusunda olay tarihinde Kayseri Meysu Spor teknik sorumlusu olan Halit Kurt isimli şahıs hakkında gerekli disiplin ve yasal işlemler başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:14 
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