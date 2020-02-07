TFF'den "harcama limiti" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF'den 'harcama limiti' açıklaması - Son Dakika Spor

TFF'den "harcama limiti" açıklaması

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "Takım Harcama Limitleri" ile ilgili olarak bir açıklama yayımladı.

TFF'den

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "Takım Harcama Limitleri" ile ilgili olarak bir açıklama yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, kulüplerin "Takım Harcama Limitleri"nin belirlenmesine ilişkin Kulüp Lisans Kurulu'na sundukları bilgi ve belgelerin gizli nitelikte olduğu ve paylaşılamayacağı kaydedildi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: "TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in 6 Şubat Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında yapmış olduğu Takım Harcama Limitleri ile ilgili açıklamaları çok net olmasına rağmen yapılan bazı değerlendirmeler nedeniyle kamuoyunu aydınlatma gereği duyulmuştur.

Sayın Başkanımızın da belirttiği üzere Kulüplerimizin 15 Aralık 2019'a kadar yaptıkları başvurularda Talimatın Ek-12;

G-1. Maddesi (Hedeflenen Gelir Artışlarıyla Harcama Limiti Artırımı)

G-2. Maddesi (Sermaye Artışı Yöntemi ile Takım Harcama Limiti Artırımı)

G-3. Maddesi (UEFA Müsabakalarına Katılan Kulüplerin Takım Harcama Limiti Artırımı)

G-4. Maddesi (Transfer Faaliyetlerinde Gelir Fazlası Sağlayan Kulüpler için Takım Harcama Limiti Artırımı) ve

H Maddesi (T sezonuna ilişkin TFF'ye sunulmuş kesinleşen raporlar) referans alınmıştır.

Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin belirlenmesine ilişkin Kulüp Lisans Kurulu'na sundukları bilgi ve belgeler gizli nitelikte olduğundan kamuoyuyla paylaşılması mümkün değildir, gerekçeli kararlar sadece ilgili kulüplere tebliğ edilir.

Ayrıca Takım Harcama Limitleri, ara transfer dönemi öncesinde 31 Aralık 2019'da ilan edilmiştir. Talimatımız kapsamında transfer dönemi başlarında ilan edilecek olan Takım Harcama Limitlerinin transfer dönemi süresince veya bitiminde ilan edilmesi söz konusu değildir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Elazığspor, 6.8'lik deprem sonrasında resmen TFF 2. Lig'den çekildi
Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde Shane Larkin, Türk vatandaşlığını katmer yiyerek kutladı Ankaragücü, 14 hafta aradan sonra 3 puana kavuştu

Son Dakika Haberleri
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 00:26:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF'den "harcama limiti" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]