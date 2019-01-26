Tff'den Hasan Kartal'a Tebrik
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Çaykur Rizespor Kulübü Başkanlığı'na yeniden seçilen Hasan Kartal'ı tebrik etti.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
), Çaykur Rizespor
Kulübü Başkanlığı'na yeniden seçilen Hasan Kartal
'ı tebrik etti.
TFF'den yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor Kulübünün bugün yapılan olağan genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa yeniden seçilen Sayın Hasan Kartal ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:42 Kaynak: AA
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