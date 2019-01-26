Son Dakika Haberleri: Tff'den Hasan Kartal'a Tebrik

Tff'den Hasan Kartal'a Tebrik

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Çaykur Rizespor Kulübü Başkanlığı'na yeniden seçilen Hasan Kartal'ı tebrik etti.

Tff'den Hasan Kartal'a Tebrik, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Çaykur Rizespor Kulübü Başkanlığı'na yeniden seçilen Hasan Kartal'ı tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor Kulübünün bugün yapılan olağan genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa yeniden seçilen Sayın Hasan Kartal ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:42 Kaynak: AA

Çaykur Rizespor, Hasan Kartal, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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