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TFF'den İstanbul Valisi'ne ziyaret

1 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Nihat Özdemir başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

TFF'den İstanbul Valisi'ne ziyaret, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Nihat Özdemir başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, görüşmede Özdemir ve TFF yönetim kurulu üyeleri ile istişarelerde bulunuldu.

Toplantı sonrası TFF Başkanı Özdemir, Fransa karşılaşmasında Merih Demiral'ın ikili mücadele sırasında yırtılan formasını değiştirirken yere düşen ve öpüp alnına koyduktan sonra giydiği 3 numaralı formayı Vali Yerlikaya'ya hediye etti.

Yerlikaya ise ziyarete ilişkin, "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile istişarelerde bulunduk.? Her zaman Türkiye Futbol Federasyonumuzun ve Millilerimizin yanındayız. Milli gururumuz Merih Demiral'ın ?Fransa maçında öpüp alnına koyarak giydiği, forma için federasyonumuzun değerli başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.? Şenol Güneş hocamız ile birlikte göğsümüzü kabartan tüm Milli takım mensuplarına Euro2020 yolunda başarılar diliyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:08 Kaynak: AA
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