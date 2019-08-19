TFF'den Karabükspor'a puan silme cezası yok
1 saat önce
Kardemir Karabükspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, TFF tarafından kulübe puan silme dahil hiçbir cezanın uygulanmayacağı belirtildi.
Kardemir Karabükspor Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:22 Kaynak: İHA
Kulübü tarafından yapılan açıklamada, TFF tarafından kulübe puan silme dahil hiçbir cezanın uygulanmayacağı belirtildi.
Son dönemlerde zor günler geçiren Kardemir Karabükspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, verilen yoğun mücadele sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu
'ndan gelen yazıda, Karabükspor'un TFF 2. Lig'e katılımı konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığı ifade edilerek, "Gereken şartların yerine getirildiği ve puan silme dahil hiçbir cezanın uygulanmayacağı belirtilmiştir. Değerli taraftarlarımıza duyurulur" denildi. - KARABÜK
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