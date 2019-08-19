Son Dakika Haberleri: TFF'den Karabükspor'a puan silme cezası yok
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TFF'den Karabükspor'a puan silme cezası yok

1 saat önce

Kardemir Karabükspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, TFF tarafından kulübe puan silme dahil hiçbir cezanın uygulanmayacağı belirtildi.

TFF'den Karabükspor'a puan silme cezası yok, System.String[]
Kardemir Karabükspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, TFF tarafından kulübe puan silme dahil hiçbir cezanın uygulanmayacağı belirtildi.

Son dönemlerde zor günler geçiren Kardemir Karabükspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, verilen yoğun mücadele sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen yazıda, Karabükspor'un TFF 2. Lig'e katılımı konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığı ifade edilerek, "Gereken şartların yerine getirildiği ve puan silme dahil hiçbir cezanın uygulanmayacağı belirtilmiştir. Değerli taraftarlarımıza duyurulur" denildi. - KARABÜK
Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Karabükspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:22 Kaynak: İHA
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