TFF açıkladı: "İki hakemin korona virüs testi pozitif"
22.10.2020 12:21
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman ve bir klasman yardımcı hakemin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman ve bir klasman yardımcı hakemin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
TFF'nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bir Üst Klasman hakemimiz ile bir Klasman Yardımcı hakemimizin 20.10.2020 Salı günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
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