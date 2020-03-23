TFF'den Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF'den Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik - Son Dakika Spor

TFF'den Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptığını açıkladı.

TFF'den Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptığını açıkladı.

Federasyonun resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "TFF Yönetim Kurulunun 20.03.2020 tarihli toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatına Geçici Madde 5 eklenerek Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig kulüplerinin 2020-2021 futbol sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisans başvuru süreleri 2020 yılı Nisan ayının son iş günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır."


- İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:07 Kaynak: DHA

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