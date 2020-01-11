TFF'den kulüplerin takım harcama limitleri konusunda açıklama - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF'den kulüplerin takım harcama limitleri konusunda açıklama - Son Dakika Spor

TFF'den kulüplerin takım harcama limitleri konusunda açıklama

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin takım harcama limitleriyle ilgili tartışmalar nedeniyle bir açıklama yayınladı.

TFF'den kulüplerin takım harcama limitleri konusunda açıklama, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin takım harcama limitleriyle ilgili tartışmalar nedeniyle bir açıklama yayınladı.


TFF'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kamuoyunun bildiği üzere, Kulüp lisans talimatında yönetim kurulumuzca Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşü de alınarak 9 Aralık 2019 tarihinde "Kulüplerin takım harcama limitleri" konusunda değişiklik yapılmıştı. Talimat, 2019-2020 sezonu için Kulüplerin Takım Harcama Limitleri'nde kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesine ve kurula başvuru halinde, takım harcama limitleri belirlenirken kulüplerin son bilanço tarihindeki finansal kredilerine uygulanan faiz oranı yerine, güncel reel borçlanma faiz oranlarına göre finansman giderlerinin hesaplanmasına ve Süper Lig'e yükselen kulüplerin hesaplamalarının güncellenmesine olanak tanımıştı.


Bilindiği üzere talimatın yayınlanmasının ardından 15 Süper Lig kulübümüzün yazılı talebi sonrasında, 9 Aralık 2019 tarihli talimat yönetim kurulumuzca yeniden değerlendirilerek yürürlükten kaldırılmış ve talimatın ilk hali ile uygulanmasına karar verilmiştir.


TFF Yönetim Kurulu'nun talimatı ilk hale döndürmesinin üzerinden çok zaman geçmeden özellikle faiz oranlarının güncellenmesine ilişkin yeniden bir tartışma başlatılmasını ilginç bulmaktayız. Bunun yanında yapılacak transfer ya da transferlere mevcut uygulamalar ile engel olunduğu yönündeki değerlendirmeleri ise Türkiye Futbol Federasyonu'nu hedef gösteren çabalar olarak gördüğümüzün bilinmesini isteriz.


TFF talimatlarında yapılan her değişiklik anında TFF.org' da yayınlanmakta olup, kıymetli yöneticilerimiz ve kulüplerimizin profesyonellerinin rahatlıkla ulaşımına açıktır. Buna bir de söz konusu çalışmaların, kulüplerimizin bilgisi ve yazılı talepleri dahilinde yapıldığını eklediğimizde konunun daha iyi anlaşılabileceğini belirtmek isteriz" denildi. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İran dini lideri Hamaney'den Ukrayna uçağının düşürülmesine yönelik soruşturma emri
İmamoğlu'ndan İstanbul'u sallayan depremle ilgili ilk açıklama: Olumsuz bir durum söz konusu değil Deprem sonrası AFAD'tan ilk açıklamalar: Olumsuz bir ihbar bulunmazken 4,7 şiddetindeki deprem, Şarköy'deki depremlerle farklı fay hatları üzerinde Sezon başından beri paralarını alamayan futbolculardan görülmemiş tepki!

Son Dakika Haberleri
20:30 Bursaspor 2-0 - Son Dakika Spor
20:27 Young Boys maçından görüntüler - Son Dakika Spor
20:24 Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika Spor
20:22 Hazırlık Maçı: Galatasaray: 1 - Adana Demirspor: 0 - Son Dakika Spor
20:15 Alaçatıspor maç fazlasıyla lider - Son Dakika Spor
19:35 Sezon başından beri paralarını alamayan futbolculardan görülmemiş tepki! - Son Dakika Spor
17:53 Cenk Tosun yeni takımıyla ilk maçına çıktı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 20:35:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF'den kulüplerin takım harcama limitleri konusunda açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]