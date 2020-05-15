TFF'den liglerin başlama tarihine ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), liglerin 12 Haziran'da başlamasıyla ilgili kararın şimdilik kaydıyla alındığını ve kendileri için önceliğin sağlık olduğunu belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), liglerin 12 Haziran'da başlamasıyla ilgili kararın şimdilik kaydıyla alındığını ve kendileri için önceliğin sağlık olduğunu belirtti. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, kamuoyunda liglerin başlama kararının tek taraflı alındığına ilişkin yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Bu konuda kamuoyunda çıkan haberlerin art niyetle yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "TFF'nin en önemli önceliği sağlıktır ve 12 Haziran kararı şimdilik kaydıyla ve UEFA'nın Avrupa kupaları takvimi nedeniyle alınmıştır. Kaldı ki müsabakalara dönüş için alternatifli 7 planımız olduğu defalarca kamuoyuna duyurulmuştur."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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