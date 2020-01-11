TFF'den limit artırımı hakkında açıklama - Son Dakika
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TFF'den limit artırımı hakkında açıklama

12 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin takım harcama limitleriyle ilgili tartışmalar nedeniyle bir açıklama yayınladı.

TFF'den limit artırımı hakkında açıklama, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin takım harcama limitleriyle ilgili tartışmalar nedeniyle bir açıklama yayınladı.

TFF'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kamuoyunun bildiği üzere, Kulüp lisans talimatında yönetim kurulumuzca Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşü de alınarak 9 Aralık 2019 tarihinde "Kulüplerin takım harcama limitleri" konusunda değişiklik yapılmıştı. Talimat, 2019-2020 sezonu için Kulüplerin Takım Harcama Limitleri'nde kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesine ve kurula başvuru halinde, takım harcama limitleri belirlenirken kulüplerin son bilanço tarihindeki finansal kredilerine uygulanan faiz oranı yerine, güncel reel borçlanma faiz oranlarına göre finansman giderlerinin hesaplanmasına ve Süper Lig'e yükselen kulüplerin hesaplamalarının güncellenmesine olanak tanımıştı.

Bilindiği üzere talimatın yayınlanmasının ardından 15 Süper Lig kulübümüzün yazılı talebi sonrasında, 9 Aralık 2019 tarihli talimat yönetim kurulumuzca yeniden değerlendirilerek yürürlükten kaldırılmış ve talimatın ilk hali ile uygulanmasına karar verilmiştir.

TFF Yönetim Kurulu'nun talimatı ilk hale döndürmesinin üzerinden çok zaman geçmeden özellikle faiz oranlarının güncellenmesine ilişkin yeniden bir tartışma başlatılmasını ilginç bulmaktayız. Bunun yanında yapılacak transfer ya da transferlere mevcut uygulamalar ile engel olunduğu yönündeki değerlendirmeleri ise Türkiye Futbol Federasyonu'nu hedef gösteren çabalar olarak gördüğümüzün bilinmesini isteriz.

TFF talimatlarında yapılan her değişiklik anında TFF.org' da yayınlanmakta olup, kıymetli yöneticilerimiz ve kulüplerimizin profesyonellerinin rahatlıkla ulaşımına açıktır. Buna bir de söz konusu çalışmaların, kulüplerimizin bilgisi ve yazılı talepleri dahilinde yapıldığını eklediğimizde konunun daha iyi anlaşılabileceğini belirtmek isteriz" denildi.

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:55 Kaynak: İHA
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