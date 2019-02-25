Son Dakika Haberleri: Tff'den Manisalı Genç Hakem İçin Başsağlığı Mesajı

Tff'den Manisalı Genç Hakem İçin Başsağlığı Mesajı

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden 22 yaşındaki Manisalı hakem Özge Kanbay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Tff'den Manisalı Genç Hakem İçin Başsağlığı Mesajı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden 22 yaşındaki Manisalı hakem Özge Kanbay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Kadın Bölgesel hakemimiz Özge Kanbay'ın yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Özge Kanbay'ın cenazesi 26 Şubat 2019 Salı günü Manisa Hatuniye Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhume Özge Kanbay'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve hakem camiasına başsağlığı dileriz." - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:14 Kaynak: İHA

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