TFF'den Mehmet Sepil'e geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüs testi pozitif çıkan Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Covid-19 testi pozitif çıkan Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Sepil'e ve Göztepe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

(İHA)