TFF'den merakla beklenen açıklama geldi: Yayıncı kuruluş belli oldu! - Son Dakika
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TFF'den merakla beklenen açıklama geldi: Yayıncı kuruluş belli oldu!

24.06.2022 01:42
TFF'den merakla beklenen açıklama geldi: Yayıncı kuruluş belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolseverlerin merakla beklediği haberi verdi. Yayıncı kuruluş sonunda belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolseverlerin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Spor Toto Süper Lig için aylardır devam eden yayın hakları görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldı. Kurum, Süper Lig ve TFF 1. Lig yayıncı kuruluşunu resmen duyurdu.

TFF, yayıncı kuruluş için Digiturk'le devam kararı aldı

Süper Lig'in yayıncı kuruluşunun kim olacağı aylardır merak konusuydu. 28 Şubat tarihinde yapılan ihaleyi kazanan Digiturk, daha sonra kararından vazgeçti ve sözleşmeye imza atmadı. Hatta TFF, o dönem şirketle anlaşma zemini sağlanamadığı için hakların en yüksek ikinci teklifi veren Saran Medya ve TRT'ye geçtiğini duyurmuştu. Ancak bu da gerçekleşmedi.

TFF'den merakla beklenen açıklama geldi: Yayıncı kuruluş belli oldu!

TFF'deki istifaların ardından meydana gelen köklü değişim, yayın ihalesini de doğrudan etkiledi. Kurum, bugün yaptığı açıklamada ihaleyi iptal ettiğini ve mevcut yayıncı Digiturk beIN MEDIA GROUP ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliğiyle karar verdiğini duyurdu.

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TFF'nin açıklaması şu şekilde;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda; 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin olarak, TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine ilişkin düzenlenen Yayın İhalesi ile ilgili bir değerlendirmede bulunmuştur.

Yönetim Kurulu; daha önce oluşturulan 9 kişilik Yayın İhale Komisyonu'ndan 7 üyenin ayrılmış olması nedeniyle Komisyonun işlevini yapamaması, İstekli'lerin ihale şartnamesindeki şart ve koşullara uygun teklif vermemesi, bazı paketlere şartnameye uygun verilen tekliflerin toplamının hedeflenen fiyatın çok uzağında kalması ve yayın sektöründeki koşullar nedeniyle, 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin yayın ihalesini iptal etmeye oy birliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki koşullara ilave olarak, transfer sezonunun açılması ve Kulüplerimizin transfer döneminde sağlıklı bir planlama yapabilmesi, liglerin başlamasına çok az bir süre kalması nedeniyle yeniden bir ihale düzenlenmesinin de mümkün olmadığı göz önünde bulundurularak, mevcut yayıncı Digiturk beIN MEDIA GROUP ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2 yıl daha beIN Sports ile sözleşme imzaladı Türkiye Futbol Federasyonu, 2 yıl daha beIN Sports ile sözleşme imzaladı Son dakika haberi: TFF, Digiturk ile 2 yıllık sözleşme yapılmasına karar verdi Son dakika haberi: TFF, Digiturk ile 2 yıllık sözleşme yapılmasına karar verdi
Kaynak: Shiftdelete

Türkiye Futbol Federasyonu, 28 Şubat, Digiturk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TFF'den merakla beklenen açıklama geldi: Yayıncı kuruluş belli oldu! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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