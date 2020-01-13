TFF'den Merih Demiral'a "geçmiş olsun" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF'den Merih Demiral'a 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika Spor

TFF'den Merih Demiral'a "geçmiş olsun" mesajı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Juventus'un Roma ile oynadığı maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı bildirilen milli futbolcu Merih Demiral için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'den Merih Demiral'a

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Juventus'un Roma ile oynadığı maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı bildirilen milli futbolcu Merih Demiral için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Roma-Juventus maçında yaşadığı sakatlık sonucu sol diz ön çapraz bağlarında zedelenme ve menisküs yaralanması olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ay-yıldızlı oyuncumuz Merih Demiral'a acil şifalar diliyor, cesaretiyle takdir toplayan oyuncumuzun bir an önce yeşil sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

Merih Demiral'ın daha önce formalarını giydiği Fenerbahçe ve Alanyaspor da "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, merih demiral, Juventus, Roma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:26 Kaynak: AA
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