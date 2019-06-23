Son Dakika Haberleri: TFF'den Mesut Mestan'a tebrik
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TFF'den Mesut Mestan'a tebrik

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bursaspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Mesut Mestan'ı kutladı.

TFF'den Mesut Mestan'a tebrik, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bursaspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Mesut Mestan'ı kutladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Bursaspor Kulübünün bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Mesut Mestan ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:33 Kaynak: AA
Bursaspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Mesut Mestan, Spor
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