TFF'den Mesut Mestan'a tebrik
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bursaspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Mesut Mestan'ı kutladı.
Türkiye Futbol Federasyonu
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:33 Kaynak: AA
(TFF), Bursaspor
Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Mesut Mestan
'ı kutladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Bursaspor Kulübünün bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Mesut Mestan ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.
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