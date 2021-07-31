TFF'den Mete Gazoz'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye okçulukta ilk altın madalyayı kazandıran Mete Gazoz'u tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen milli okçumuz Mete Gazoz, altın madalya aldı. Olimpiyat tarihimizin okçuluktaki ilk altın madalyasını kazanan ve elde ettiği şampiyonlukla ülkemize büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz'u tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.