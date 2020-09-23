TFF'den MHK'nin hakem atamalarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

TFF'den MHK'nin hakem atamalarına ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulunun (MHK) hakem atamalarına ilişkin açıklamada bulundu.

TFF'den MHK'nin hakem atamalarına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulunun (MHK) hakem atamalarına ilişkin açıklamada bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, son günlerde çeşitli yayın organlarında TFF'nin bir yönetim kurulu üyesinin hakem atamalarıyla ilgili MHK'yi etkilediğine dair asılsız iddiaların yer aldığı vurgulandı.

Federasyonun, atadığı MHK ile sezona başladığı ve kurulun bağımsız atamayla görevlendirmelerine saygı ve destek verildiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hiçbir yönetim kurulu üyemizin, kurulumuzun işine karışması mümkün değildir. Bugüne kadar atanan tüm kurullarımız da özgür iradeleri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu tür söylemlerin sezon başında ortaya atılması manidardır. Çünkü federasyonumuzun daha önce defalarca belirttiği gibi elinde her türlü belge, bilgi ve delili olanlar; Türkiye Futbol Federasyonuna, gerekli mercilere ve yasal yollara başvurabilirler. Kamuoyunu yanıltmaya ve güven ortamını bozmaya yönelik bu tarz mesnetsiz iddiaları gündeme getirmenin Türk futboluna hiçbir faydasının olmadığı aşikardır."

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Yönetim Kurulu, Atama, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 18:04 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF'den MHK'nin hakem atamalarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Spor

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