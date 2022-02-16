TFF'den Murat Sancak açıklaması - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın, Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamalarına verdiği cevapta, "TFF olarak, Sayın Sancak'ı bu iddialarına ilişkin; elindeki tüm isimleri, bilgi, belge ve kanıtlarıyla federasyonumuza ve devletimizin yetkili mercilerine iletmeye davet eder, bu iddialar hakkında gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunduk" ifadelerini kullandı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. haftasında 14.02.2022 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Beşiktaş müsabakası sonrasında, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın; TFF yetkilileri, hakemlerimiz ve Süper Lig'de görev yapan teknik sorumluların içinde, halen FETÖ'cülerin bulunduğu yönünde medya kuruluşlarına açıklamalarda bulunmuştur.

TFF olarak, Sayın Sancak'ı bu iddialarına ilişkin; elindeki tüm isimleri, bilgi, belge ve kanıtlarıyla federasyonumuza ve devletimizin yetkili mercilerine iletmeye davet eder, bu iddialar hakkında gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız."

(İHA)