TFF'den Mustafa Yücedağ'a başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF'den Mustafa Yücedağ'a başsağlığı mesajı - Son Dakika Spor

TFF'den Mustafa Yücedağ'a başsağlığı mesajı

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden eski milli futbolcu Mustafa Yücedağ için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den Mustafa Yücedağ'a başsağlığı mesajı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden eski milli futbolcu Mustafa Yücedağ için başsağlığı mesajı yayımladı.


Ajax, Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımların yanı sıra A ve Ümit Milli Takım formalarını da terleten eski futbolcu Mustafa Yücedağ, Hollanda'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu da Yücedağ için bir başsağlığı mesajı paylaştı.


TFF'nin resmi sitesinde yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi:


"A Milli Takımız ve Ümit Milli Takımımızın eski oyuncusu Mustafa Yücedağ'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.


9 kez A, 1 kez Ümit Milli Takım forması giyen Mustafa Yücedağ, Ajax, PEC Zwolle, Sarıyer, Galatasaray, Fenerbahçe ve Gaziantep kulüplerinde futbol oynadı.


Merhum Mustafa Yücedağ'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Ajax, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:17 Kaynak: İHA
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