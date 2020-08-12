TFF'den Naci Renklibay için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İttifak Holding Konyaspor'un eski futbolcusu ve eski teknik direktörü Naci Renklibay'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İttifak Holding Konyaspor'un eski futbolcusu ve eski teknik direktörü Naci Renklibay'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "İttifak Holding Konyaspor Kulübünün eski futbolcusu ve eski teknik direktörü Naci Renklibay'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Naci Renklibay'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 18:35

Kaynak: AA

Son Dakika

Ali Koç'tan Galatasaray'a Mert Hakan göndermesi: Vedat Muriqi'den sonra sıkıntı yarattı

Beşiktaş'ta su borusu patladı, yollar göle döndü

Aydos Ormanı'nda 4 farklı noktada yangın çıktı! Söndürme çalışmaları sürüyor

Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı

Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı

Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı

Sabah saatlerinde 432 liraya kadar düşen gram altın, tepki alımları nedeniyle tekrar tırmanışa geçti

Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu

Son Dakika: Kültür Bakanlığı'ndan Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklama: Uygulamalar bizi de rahatsız etti

Kütahya'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Çin'de bir aile, bebeklerini erkek doğmadığı için çöp kutusunda ölüme terk etti

Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi

Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar

Atalanta'lı Marten de Roon'dan Paris maçı öncesi dev iddia: 1000 kişiye pizza yapacağım