TFF'den Nihat Özdemir-Ali Koç görüşmesi için açıklama! - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF'den Nihat Özdemir-Ali Koç görüşmesi için açıklama! - Son Dakika Spor

TFF'den Nihat Özdemir-Ali Koç görüşmesi için açıklama!

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; TFF Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, kulüp başkanları ve yönetimleri ile düzenli olarak görüşür.

TFF'den Nihat Özdemir-Ali Koç görüşmesi için açıklama!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; TFF Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, kulüp başkanları ve yönetimleri ile düzenli olarak görüşür. Federasyonun ve başkanımızın kapısı, futbol ailesinin içindeki herkese açıktır." ifadelerine yer verildi.


İşte TFF'nin açıklamasının tamamı;


Medyamızda, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç ve Semih Özsoy ile MHK Başkanımız Zekeriya Alp'in de bulunmasıyla kendi işyerinde yapmış olduğu toplantı, gizli bir toplantıymış gibi haberler yer almıştır.


Sayın Başkanımız, bazı Yönetim Kurulu üyeleri ile UEFA'da önemli bir görüşmede olduğu için konuyla ilgili açıklamanın bugün yapılması uygun görülmüştür.


Bilinmelidir ki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, kulüp başkanları ve yönetimleri ile düzenli olarak görüşür. Federasyonun ve Başkanımızın kapısı, futbol ailesinin içindeki herkese açıktır.


Kulüp başkanlarına çeşitli zamanlarda, Federasyonumuz ve bağlı kurulların uygulamaları ile ilgili rahatsızlıklarını, istedikleri zaman iletebilecekleri bildirilmiştir. Bu görüşme de pek çok kulüp başkanı ile yapılan görüşmelerden farklı değildir. Bu haberin, kamuoyunda, sanki bir takım kollanıyormuş ya da kollanılacakmış algısı yaratmak için kullanılması üzüntü vericidir.


Fenerbahçe Kulübü'nün değerli temsilcilerinin Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in yoğunluğu sebebiyle Sayın Özdemir'in ofisinde görüşmelerinin tarafımızca hiç bir mahsuru yoktur. Gizli bir toplantının İstanbul'un merkezinde, pek çok spor adamı ve gazetecinin geldiği bir yerde yapılmayacağını herkes bilir. Bu görüşmeler telefonla da, yüz yüze de, devamlı olarak her kulüp temsilcisiyle yapılmaktadır.


Bu tür art niyetli yaklaşımların Türk futboluna herhangi bir katkısının olmayacağı kanaatindeyiz.


Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi kimle nerede görüştüğü ile değil Türk futbolunun değerini futbol ailesinin kurullarımıza güvenini artırmak, yapılan hataları minimuma indirmek için yaptığı çalışmalar ile değerlendirilmelidir. Bu çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir.


Saygılarımızla.


Türkiye Futbol Federasyonu

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:38 
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