TFF'den, Nihat Özdemir'in istifa iddialarına yalanlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel TFF'den, Nihat Özdemir'in istifa iddialarına yalanlama - Son Dakika

TFF'den, Nihat Özdemir'in istifa iddialarına yalanlama

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medyada yer alan Başkan Nihat Özdemir'in istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

TFF'den, Nihat Özdemir'in istifa iddialarına yalanlama, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medyada yer alan Başkan Nihat Özdemir'in istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada yer alan Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir" denildi.

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:30 Kaynak: İHA
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