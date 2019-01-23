Tff'den Oğuz Çetin'e Görev

Teknik direktör Oğuz Çetin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü görevine getirildi.

Teknik direktör Oğuz Çetin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü görevine getirildi.



TFF'den yapılan açıklamada, Türk futboluna uzun yıllar oyuncu ve antrenör olarak hizmet eden Oğuz Çetin'in 70 kez A Milli Takım'da forma giydiği hatırlatıldı.



Oğuz Çetin'in 2005-2011 yıllarında da A Milli Futbol Takımı Sorumlu Yardımcılığı görevini yürüttüğü kaydedildi.

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