Tff'den Oğuz Çetin'e Görev
1 saat önce
Teknik direktör Oğuz Çetin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü görevine getirildi.
Teknik direktör Oğuz Çetin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü görevine getirildi.
TFF'den yapılan açıklamada, Türk futboluna uzun yıllar oyuncu ve antrenör olarak hizmet eden Oğuz Çetin'in 70 kez A Milli Takım'da forma giydiği hatırlatıldı.
Oğuz Çetin'in 2005-2011 yıllarında da A Milli Futbol Takımı Sorumlu Yardımcılığı görevini yürüttüğü kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:55 Kaynak: AA
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