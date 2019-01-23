Son Dakika Haberleri: Tff'den Oğuz Çetin'e Görev

Tff'den Oğuz Çetin'e Görev

1 saat önce

Teknik direktör Oğuz Çetin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü görevine getirildi.

Tff'den Oğuz Çetin'e Görev, System.String[]
Teknik direktör Oğuz Çetin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü görevine getirildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Türk futboluna uzun yıllar oyuncu ve antrenör olarak hizmet eden Oğuz Çetin'in 70 kez A Milli Takım'da forma giydiği hatırlatıldı.

Oğuz Çetin'in 2005-2011 yıllarında da A Milli Futbol Takımı Sorumlu Yardımcılığı görevini yürüttüğü kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:55 Kaynak: AA

Futbol, Türkiye Futbol Federasyonu, Oğuz Çetin, Spor
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