TFF'den Özkan Sümer için 1 dakikalık saygı duruşu kararı

Türk futbolunun efsanesi Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle 22-24 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakalar öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonunda yapılan açıklamada, bir dönem A Milli Takımı da çalıştıran Trabzonspor Kulübünün eski başkan ve teknik direktörlerinden Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle 22-24 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı duyuruldu.