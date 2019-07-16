TFF'den profesyonel futbol yöneticiliği eğitimi
8 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol dünyasına donanımlı profesyoneller kazandırmak amacıyla "Profesyonel Futbol Yöneticiliği Sertifika Programı"nı hayata geçirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:59 Kaynak: AA
(TFF), futbol dünyasına donanımlı profesyoneller kazandırmak amacıyla "Profesyonel Futbol Yöneticiliği Sertifika Programı"nı hayata geçirdi.
TFF'den yapılan açıklamada, daha önce "Sportif Direktörlük Eğitimi" olarak pilot uygulaması gerçekleştirilen eğitimin, içeriği ile organizasyonel yapısının geliştirildiği ve yeni bir eğitim programının oluşturulduğu belirtildi.
"Profesyonel Futbol Yöneticiliği Sertifika Programı" ismiyle verilecek eğitimin hedefinin, futbol dünyasına donanımlı profesyoneller kazandırmak olduğu kaydedildi.
TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından hazırlanan ve TFF Yönetim Kurulu tarafından onaylanan eğitimin katılım kriterlerinin ve başvuru takviminin önümüzdeki günlerde duyurulacağı aktarıldı.
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