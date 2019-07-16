Son Dakika Haberleri: TFF'den profesyonel futbol yöneticiliği eğitimi
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TFF'den profesyonel futbol yöneticiliği eğitimi

8 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol dünyasına donanımlı profesyoneller kazandırmak amacıyla "Profesyonel Futbol Yöneticiliği Sertifika Programı"nı hayata geçirdi.

TFF'den profesyonel futbol yöneticiliği eğitimi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol dünyasına donanımlı profesyoneller kazandırmak amacıyla "Profesyonel Futbol Yöneticiliği Sertifika Programı"nı hayata geçirdi.
TFF'den yapılan açıklamada, daha önce "Sportif Direktörlük Eğitimi" olarak pilot uygulaması gerçekleştirilen eğitimin, içeriği ile organizasyonel yapısının geliştirildiği ve yeni bir eğitim programının oluşturulduğu belirtildi.
"Profesyonel Futbol Yöneticiliği Sertifika Programı" ismiyle verilecek eğitimin hedefinin, futbol dünyasına donanımlı profesyoneller kazandırmak olduğu kaydedildi.
TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından hazırlanan ve TFF Yönetim Kurulu tarafından onaylanan eğitimin katılım kriterlerinin ve başvuru takviminin önümüzdeki günlerde duyurulacağı aktarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Pilot, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:59 Kaynak: AA
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