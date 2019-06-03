Son Dakika Haberleri: TFF'den Ramazan Bayramı mesajı
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TFF'den Ramazan Bayramı mesajı

13 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

TFF'den Ramazan Bayramı mesajı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sevgi ve saygının daha da güçlendiği, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği, aile ve milletimizin birleştirici özel günlerinden Ramazan Bayramı'nı karşılamanın heyecanını yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor; futbol ailemizin, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin bayramını kutluyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:38 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Ramazan Bayramı, Spor
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