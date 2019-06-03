TFF'den Ramazan Bayramı mesajı
13 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:38 Kaynak: AA
(TFF
), Ramazan Bayramı
dolayısıyla mesaj yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sevgi ve saygının daha da güçlendiği, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği, aile ve milletimizin birleştirici özel günlerinden Ramazan Bayramı'nı karşılamanın heyecanını yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor; futbol ailemizin, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin bayramını kutluyoruz."
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