TFF'den Rüştü Reçber'e geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

TFF'den Rüştü Reçber'e geçmiş olsun mesajı
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüse yakalanan eski milli kaleci Rüştü Reçber için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüse yakalanan eski milli kaleci Rüştü Reçber için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TFF'nin resmi sitesinden paylaşılan mesajda, "Koronavirüs tedavisi gören Futbol Gelişim Koordinatörümüz Rüştü Reçber'e acil şifalar diliyoruz.
Değerli Koordinatörümüz Rüştü Reçber'in en kısa sürede aramıza sağlıklı bir şekilde döneceğine yürekten inanıyor, Rüştü Reçber ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 09:30 Kaynak: İHA
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