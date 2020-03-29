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TFF'den Rüştü Reçber'e "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Rüştü Reçber için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Rüştü Reçber için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Koronavirüs tedavisi gören Futbol Gelişim Koordinatörümüz Rüştü Reçber'e acil şifalar diliyoruz. Değerli Koordinatörümüz Rüştü Reçber'in en kısa sürede aramıza sağlıklı bir şekilde döneceğine yürekten inanıyor, Rüştü Reçber ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:02 Kaynak: AA
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