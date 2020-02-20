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TFF'den Şampiyonlar Ligi finali paylaşımı
7 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 100 gün sonra İstanbul'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili paylaşımda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:36 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 100 gün sonra İstanbul'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili paylaşımda bulundu.
TFF'nin Twitter hesabından İngilizce yapılan paylaşımda, "İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline 100 gün kaldı. Çok heyecanlanıyoruz. Sizce Türkiye'deki büyük finale kim çıkacak?" ifadeleri kullanıldı.
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