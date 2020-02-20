TFF'den Şampiyonlar Ligi finali paylaşımı - Son Dakika
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TFF'den Şampiyonlar Ligi finali paylaşımı

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 100 gün sonra İstanbul'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili paylaşımda bulundu.

TFF'den Şampiyonlar Ligi finali paylaşımı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 100 gün sonra İstanbul'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili paylaşımda bulundu.

TFF'nin Twitter hesabından İngilizce yapılan paylaşımda, "İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline 100 gün kaldı. Çok heyecanlanıyoruz. Sizce Türkiye'deki büyük finale kim çıkacak?" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:36 Kaynak: AA
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