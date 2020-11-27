TFF'den Sivasspor'a kutlama - Son Dakika

TFF'den Sivasspor'a kutlama
27.11.2020 10:42
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor için kutlama mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor için kutlama mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesindeki mesajda, "UEFA Avrupa Ligi'nde Azerbaycan'ın Karabağ takımını 3-2 mağlup ederek I Grubu'nda ikinci galibiyetini alan temsilcimiz Demir Grup Sivasspor'u tebrik ederiz. Ülke puanımıza çok değerli katkılarda bulunan Demir Grup Sivassporlu futbolcular, teknik heyet ve başkan Sayın Mecnun Otyakmaz nezdinde tüm yönetim kuruluna teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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