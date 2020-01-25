TFF'den son dakika deprem açıklaması: 'Saygı duruşunda bulunulacak" - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF'den son dakika deprem açıklaması: 'Saygı duruşunda bulunulacak' - Son Dakika Spor

TFF'den son dakika deprem açıklaması: 'Saygı duruşunda bulunulacak"

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta oynanacak maçlarda depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'den son dakika deprem açıklaması: 'Saygı duruşunda bulunulacak

Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta oynanacak maçlarda depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.


İşte TFF'nin açıklaması;


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına; 26, 27 ve 28 Ocak tarihleri arasında oynanacak tüm futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.


Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek.


Elazığspor ve Elazığ Belediyespor'un maçları ertelendi!


TFF ayrıca Elazığspor ve Elazığ Belediye Spor'un bu hafta oynayacağı maçların ertelendiğini duyurdu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Sivrice, Futbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ünlü isimler Elazığ depremi sonrası tek yürek oldu! Üst üste paylaşım yaptılar
THY'nin 150 TL sabit bilet uygulaması sosyal medyada tepki çekti 20 kişinin hayatını kaybettiği depremin yarattığı acı tablo, gün ağarınca gözler önüne serildi Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile anlaştığı iddia edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 08:46:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF'den son dakika deprem açıklaması: 'Saygı duruşunda bulunulacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]