TFF'den Songül Paksoy için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), trafik kazasında hayatını kaybeden Adana Demir spor altyapı antrenörü Songül Paksoy için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, "Adana Demirspor altyapısında antrenör olarak görev yapan, federasyonumuz çatısı altında kadın futbolu, çocuk futbolu ile ilgili alanlarda görevler üstlenip başarıyla çalışan, geçtiğimiz yaz ayında ise UEFA A Lisans belgesi için UEFA'dan burs kazanan Antrenör Songül Paksoy'un bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Songül Paksoy'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dilendi.