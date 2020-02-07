TFF'den takım harcama limiti açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF'den takım harcama limiti açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor

TFF'den takım harcama limiti açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin takım harcama limitlerinin belirlenmesine ilişkin Kulüp Lisans Kuruluna sundukları bilgi ve belgelerin kamuoyuyla paylaşılmasının mümkün olmadığını duyurdu.

TFF'den takım harcama limiti açıklaması Açıklaması, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin takım harcama limitlerinin belirlenmesine ilişkin Kulüp Lisans Kuruluna sundukları bilgi ve belgelerin kamuoyuyla paylaşılmasının mümkün olmadığını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in dün düzenlediği basın toplantısında takım harcama limitleriyle ilgili yaptığı açıklamaların net olmasına rağmen, bazı değerlendirmeler nedeniyle kamuoyunu aydınlatma gereği duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, kulüplerin 15 Aralık 2019'a kadar yaptıkları başvurularda talimatın ilgili maddesinin referans alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Kulüplerin takım harcama limitlerinin belirlenmesine ilişkin Kulüp Lisans Kuruluna sundukları bilgi ve belgeler gizli nitelikte olduğundan, kamuoyuyla paylaşılması mümkün değildir. Gerekçeli kararlar sadece ilgili kulüplere tebliğ edilir. Ayrıca takım harcama limitleri, ara transfer dönemi öncesinde 31 Aralık 2019 tarihinde kamuoyuna ilan edilmiştir. Talimatımız kapsamında transfer dönemi başlarında ilan edilecek olan takım harcama limitlerinin transfer dönemi süresince veya bitiminde ilan edilmesi söz konusu değildir."

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:26 Kaynak: AA
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