TFF'den takım harcama limitleri konusunda açıklama - Son Dakika
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TFF'den takım harcama limitleri konusunda açıklama

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin takım harcama limitleri konusunda açıklama yaptı.

TFF'den takım harcama limitleri konusunda açıklama, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin takım harcama limitleri konusunda açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada, kulüplerin takım harcama limitlerinde sapma tutarının daha önce yüzde 30'dan 40'a yükseltildiği ve 15 Süper Lig kulübünün yazılı talebiyle yürürlükten kaldırıldığı hatırlatıldı.

Transfer konusunda kulüplerin TFF'yi hedef gösterdiğinin savunulduğu açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun talimatı ilk hale döndürmesinin üzerinden çok zaman geçmeden özellikle faiz oranlarının güncellenmesine ilişkin yeniden bir tartışma başlatılmasını ilginç bulmaktayız. Bunun yanında yapılacak transfer ya da transferlere mevcut uygulamalar ile engel olunduğu yönündeki değerlendirmeleri ise Türkiye Futbol Federasyonu'nu hedef gösteren çabalar olarak gördüğümüzün bilinmesini isteriz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, talimatlarda yapılan değişikliklerin resmi sitede herkesin ulaşımına açık olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"TFF talimatlarında yapılan her değişiklik anında TFF.org' da yayınlanmakta olup, kıymetli yöneticilerimiz ve kulüplerimizin profesyonellerinin rahatlıkla ulaşımına açıktır. Buna bir de söz konusu çalışmaların, kulüplerimizin bilgisi ve yazılı talepleri dahilinde yapıldığını eklediğimizde konunun daha iyi anlaşılabileceğini belirtmek isteriz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:36 Kaynak: AA
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