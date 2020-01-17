TFF'den talimatlarda değişiklik - Son Dakika
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TFF'den talimatlarda değişiklik

12 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), talimatlarda bazı değişikliklere giderek, kulüplere futbolcu sözleşmelerini transfer dönemlerinin son günü en geç saat 18.00'e kadar kulüp lisans kuruluna sunma zorunluluğu getirdi.

TFF'den talimatlarda değişiklik, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), talimatlarda bazı değişikliklere giderek, kulüplere futbolcu sözleşmelerini transfer dönemlerinin son günü en geç saat 18.00'e kadar kulüp lisans kuruluna sunma zorunluluğu getirdi.

TFF Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında alınan kararlarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 20. maddesinin 1. fıkrasında değişikliğe gidildiği bildirildi.

Buna göre TFF'nin, Süper Lig kulüplerinin tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini, transfer ve tescil dönemlerinin

son günü en geç saat 18.00'e kadar Kulüp Lisans Kuruluna sunma zorunluluğu getirdiği belirtildi.

Bu sınırlama daha önce, transfer ve tescil dönemlerinin son günü en geç saat 24.00'e kadar uygulanıyordu.

Öte yandan Futbol Federasyonu, tribünlere ayakta seyirci alınabilmesinin önünü açan düzenlemeyi de yürürlüğe soktu. Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı'nda yapılan değişiklikle, tribünlere ayakta seyirci alınabilmesine ilişkin düzenlemeye gidildiği ifade edildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:03 Kaynak: DHA
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