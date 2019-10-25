Son Dakika Haberleri: TFF'den tokatçı antrenöre soruşturma!
Son Dakika Güncel TFF'den tokatçı antrenöre soruşturma!

TFF'den tokatçı antrenöre soruşturma!

25 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), soyunma odasında futbolcularına attığı tokatla gündem olan Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

TFF'den tokatçı antrenöre soruşturma!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), soyunma odasında futbolcularına attığı tokatla gündem olan Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soyunma odasında futbolcularına tokat atarken çekilen görüntülerinin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte gündem olan ve tepkileri üzerine çeken Meysuspor antrenörü Halit Kurt hakkında TFF tarafından soruşturma başlatıldı.

TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Kayseri Meysuspor amatör futbol takımı oyuncularına şiddet uygulandığına dair kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından soruşturma açılmıştır.

Daha önce yaşanan olayla ilgili, asla tasvip edilmeyecek görüntüler doğrultusunda olay tarihinde Kayseri Meysuspor teknik sorumlusu olan Halit Kurt isimli şahıs hakkında gerekli disiplin ve yasal işlemler başlatılmıştır.

Bu vesileyle her türlü şiddeti esefle kınadığımızı belirtir, kamuoyunun bilgilerine sunarız."

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Halit Kurt, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TFF, soyunma odasında oyuncuları tokatlayan antrenöre soruşturma açtı!
Braga mağlubiyeti sonrası Beşiktaş'ta 8 oyuncunun bileti kesildi Temmuz 2020'den itibaren Venedik'e giriş ücretli olacak ABD'li Senatörler: TikTok ülkemiz için ulusal güvenlik tehdidi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 18:01:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF'den tokatçı antrenöre soruşturma!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]