TFF'den transfer tesciliyle ilgili yeni karar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), talimatlarda bazı değişiklikler yapıldığını duyurdu.



TFF Yönetim Kurulunun bugünkü toplantısında alınan kararlarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 20. maddesinin 1. fıkrasında değişikliğe gidildiği belirtildi.



Yapılan değişiklikle TFF'nin, Süper Lig kulüplerinin tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini, transfer ve tescil dönemlerinin son günü en geç saat 18.00'e kadar Kulüp Lisans Kuruluna sunma zorunluluğu getirdiği ifade edildi.



Bu sınırlama daha önce, transfer ve tescil dönemlerinin son günü en geç saat 24.00'e kadar uygulanıyordu.



Talimatlarda değişiklik başlığı ile yayınlanan yazı şöyle;



TFF Yönetim Kurulu'nun 16.01.2020 tarih ve 20 Sayılı toplantısında alınan kararlarla aşağıdaki talimatlarda değişiklik yapıldı:



• Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 20. Maddesinin 1. Fıkrasında değişiklik yapılarak Süper Lig Kulüplerinin tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini transfer ve tescil dönemlerinin son günü en geç saat 18: 00'e kadar Kulüp Lisans Kuruluna sunma zorunluluğu getirildi,



• Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı'nın Stadyum ve Güvenlik Sınıflandırma Kriterlerinin 117. kriterinde ve Stadyum Sınıflandırılması Alt Detayları'nın 117. maddesinde değişiklik yapılarak tribünlere ayakta seyirci alınabilmesine ilişkin düzenleme yapıldı,



• Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 2. maddesinde yapılan değişiklik ve eklenen yeni 21. madde ile kulüplerin özel müsabakalarının yayınlanmasına ilişkin düzenleme yapıldı,



• Yayın Talimatı'nın 2. maddesi ve 6. maddesinde değişiklik yapılarak müsabakaların yayınlanmasına ilişkin düzenleme yapıldı.



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