TFF'den Tuzlaspor açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF'den Tuzlaspor açıklaması - Son Dakika Spor

TFF'den Tuzlaspor açıklaması

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ardından çıkan olaylarla ilgili özellikle sosyal medyada, dosyası görüşülmemesine rağmen Tuzlaspor Kulübü ve mensuplarına ceza verilmediğine dair yanlış...

TFF'den Tuzlaspor açıklaması, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ardından çıkan olaylarla ilgili özellikle sosyal medyada, dosyası görüşülmemesine rağmen Tuzlaspor Kulübü ve mensuplarına ceza verilmediğine dair yanlış değerlendirmelerin yapıldığını bildirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, söz konusu mücadelenin ardından yaşanan disiplin ihlalleri sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Galatasaray Kulübü ile mensuplarının savunmalarının sunulduğu ve PFDK'nin ilgili kişiler hakkında kararını duyurduğu belirtildi.

Aynı olaylar nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Tuzlaspor Kulübü ve mensuplarının ise savunma süresinin devam ettiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma tamamlandığında ilgililer hakkındaki kararlar açıklanacaktır. Henüz savunmasını PFDK'ye sunmayan Tuzlaspor'un, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta devre arası tatili verilmesi nedeniyle hafta sonu maçı da bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

PFDK, Galatasaray'a ceza yağdırdı!
TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber!

Son Dakika Haberleri
02:10 Fiorentina 1-4 Roma (Maç Özeti) - Son Dakika Spor
02:10 Hoffenheim 2-1 Borussia Dortmund (Maç Özeti) - Son Dakika Spor
00:55 Igor Tudor geri dönüyor! Hajduk Split... - Son Dakika Spor
00:25 Diego Forlan'ın yeni takımı açıklandı! - Son Dakika Spor
00:25 Ergin Ataman'dan flaş hareket! - Son Dakika Spor
22:02 Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı - Son Dakika Spor
20:52 BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 05:42:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF'den Tuzlaspor açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]