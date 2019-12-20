TFF'den Tuzlaspor için ceza açıklaması: Soruşturma devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF'den Tuzlaspor için ceza açıklaması: Soruşturma devam ediyor - Son Dakika Spor

TFF'den Tuzlaspor için ceza açıklaması: Soruşturma devam ediyor

6 saat önce

Galatasaray maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili çıkan spekülasyonlara yanıt verdi.

TFF'den Tuzlaspor için ceza açıklaması: Soruşturma devam ediyor, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tuzlaspor - Galatasaray maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili çıkan spekülasyonlara yanıt verdi.

Tuzlaspor Kulübü ve mensuplarının savunma süresinin devam ettiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: " Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugünkü kararlarının açıklanmasının ardından özellikle sosyal medyada, dosyası görüşülmemesine rağmen Tuzlaspor A.Ş. kulübü ve mensuplarına ceza verilmediğine dair yanlış değerlendirmeler yapılmıştır. Ziraat Türkiye Kupası'nda 17.12.2019 tarihinde oynanan Tuzlaspor A.Ş. - Galatasaray A.Ş. müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Galatasaray A.Ş. Kulübü ve mensupları hakkında, Galatasaray A.Ş. tarafından PFDK'ya tedbirlerin kaldırılması amacıyla olağanüstü toplantı talebinde bulunulmuş ve sevk olunan kişilerin savunmaları sunulmuştur. Bu nedenle PFDK, ilgili kişiler hakkında 20.12.2019 tarihinde toplanarak kararlarını kamuoyuna duyurmuştur. Aynı olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Tuzlaspor A.Ş. Kulübü ve mensuplarının savunma süresi devam etmekte olup, soruşturma tamamlandığında ilgililer hakkındaki kararlar açıklanacaktır. Henüz savunmasını PFDK'ya sunmayan Tuzlaspor A.Ş.'nin, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arası tatili verilmesi nedeniyle hafta sonu maçı da bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:01 Kaynak: DHA
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