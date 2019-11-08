TFF'den, vefat eden Kilis ASKF Başkanı Mahmut Özkan için başsağlığı mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden Kilis Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mahmut Özkan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:44 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden Kilis Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mahmut Özkan için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, merhum Mahmut Özkan'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Özkan'ın naaşı bugün Kilis'in Elbeyli ilçesi Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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