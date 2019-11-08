TFF'den, vefat eden Kilis ASKF Başkanı Mahmut Özkan için başsağlığı mesajı
6 saat önce
TFF'den yapılan açıklamada, merhum Mahmut Özkan'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
TFF'den yapılan açıklamada, merhum Mahmut Özkan'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Özkan'ın naaşı bugün Kilis'in Elbeyli ilçesi Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:50
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