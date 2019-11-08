Son Dakika Haberleri: TFF'den, vefat eden Kilis ASKF Başkanı Mahmut Özkan için başsağlığı mesajı
Son Dakika Spor TFF'den, vefat eden Kilis ASKF Başkanı Mahmut Özkan için başsağlığı mesajı

TFF'den, vefat eden Kilis ASKF Başkanı Mahmut Özkan için başsağlığı mesajı

6 saat önce

TFF'den yapılan açıklamada, merhum Mahmut Özkan'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

TFF'den, vefat eden Kilis ASKF Başkanı Mahmut Özkan için başsağlığı mesajı, System.String[]

TFF'den yapılan açıklamada, merhum Mahmut Özkan'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.


Özkan'ın naaşı bugün Kilis'in Elbeyli ilçesi Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mahmut Özkan, Elbeyli, Kilis, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:50 
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