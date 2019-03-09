Tff'den Vefat Eden Taraftarların Ailelerine Destek Kararı
22 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, geçen hafta Antalyaspor deplasmanı dönüşü meydana gelen trafik kazasında vefat eden MKE Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün ailelerine destek olma kararı aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Yönetim Kurulu, geçen hafta Antalyaspor
deplasmanı dönüşü meydana gelen trafik kazasında vefat eden MKE Ankaragücü
taraftarları Mert Turgut Çakır
ve Eren Açıkgöz'ün ailelerine destek olma kararı aldı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre TFF Başkanı Hüsnü Güreli
, yardımda bulunma kararını MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner
'e bildirdi.
Mehmet Yiğiner de, "Rahmetli yavrularımızın yakınları için yapılan bu destek ve katkı, bizleri çok duygulandırdı. TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:15 Kaynak: AA
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