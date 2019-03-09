Son Dakika Haberleri: Tff'den Vefat Eden Taraftarların Ailelerine Destek Kararı

Tff'den Vefat Eden Taraftarların Ailelerine Destek Kararı

22 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, geçen hafta Antalyaspor deplasmanı dönüşü meydana gelen trafik kazasında vefat eden MKE Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün ailelerine destek olma kararı aldı.

Tff'den Vefat Eden Taraftarların Ailelerine Destek Kararı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, geçen hafta Antalyaspor deplasmanı dönüşü meydana gelen trafik kazasında vefat eden MKE Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün ailelerine destek olma kararı aldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre TFF Başkanı Hüsnü Güreli, yardımda bulunma kararını MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'e bildirdi.

Mehmet Yiğiner de, "Rahmetli yavrularımızın yakınları için yapılan bu destek ve katkı, bizleri çok duygulandırdı. TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:15 Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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