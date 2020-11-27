TFF'den Yılmaz Vural'a geçmiş olsun mesajı
27.11.2020 14:28
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle hastaneye kaldırılan teknik direktör Yılmaz Vural için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle hastaneye kaldırılan teknik direktör Yılmaz Vural için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden teknik direktör Yılmaz Vural'ın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yılmaz Vural'a acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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