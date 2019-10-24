Son Dakika Haberleri: TFF, disiplin talimatında değişiklik yaptı
Son Dakika Spor TFF, disiplin talimatında değişiklik yaptı

TFF, disiplin talimatında değişiklik yaptı

52 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nın iki maddesinde değişikliğe gitti.

TFF, disiplin talimatında değişiklik yaptı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nın iki maddesinde değişikliğe gitti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 93. maddede yapılan değişiklikle, bir sezonda aynı kategoride 4 sarı kart gören teknik adam, görevli veya kulüp yöneticileri, bir sonraki resmi maçta cezalı duruma düşecek.

Talimatın 97/3 maddesinde yapılan değişiklikle hak mahrumiyeti cezası olan kulüp başkanlarına getirilen, hak mahrumiyeti cezasının "kulübünün resmi müsabakalarında, protokol tribünü hariç stadyumlara girmelerine engel olmaz" istisnası kaldırıldı.

Kulüp başkanlarının aldıkları hak mahrumiyeti cezasının, kulübün play-off finali, Türkiye Kupası Finali, Süper Kupa müsabakası veya kupa seremonisinin gerçekleştirileceği bir müsabakanın oynandığı maça gelmesi durumunda ise ceza o gün infaz edilmeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alex Morgan hamile olduğunu sosyal medyadan duyurdu
PFDK'dan Ali Çetin'e 21 gün hak mahrumiyeti cezası Çebi, futbol şubesini Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'a emanet etti! Beşiktaş-Braga maçında ilk gol geldi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 20:34:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF, disiplin talimatında değişiklik yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]