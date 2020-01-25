TFF, Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle Süper Lig'de 27 Ocak'ta oynanması planlanan Yeni... - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF, Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle Süper Lig'de 27 Ocak'ta oynanması planlanan Yeni... - Son Dakika Spor

TFF, Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle Süper Lig'de 27 Ocak'ta oynanması planlanan Yeni...

7 saat önce

TFF, Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle Süper Lig'de 27 Ocak'ta oynanması planlanan Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçını ileri bir tarihe erteledi.

TFF, Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle Süper Lig'de 27 Ocak'ta oynanması planlanan Yeni..., System.String[]

TFF, Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle Süper Lig'de 27 Ocak'ta oynanması planlanan Yeni Malatyaspor- Trabzonspor maçını ileri bir tarihe erteledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Deprem, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:34 Kaynak: AA
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