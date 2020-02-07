TFF, Elazığspor'un deprem nedeniyle ligden çekilme talebini kabul etti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor'un, 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı ligden çekilme talebi kabul edildi.

Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, tesisleri kullanılamaz hale gelen ve sahasını depremzedelere tahsis eden TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un mücadele eden Elazığspor, TFF'ye başvurarak, depremden olumsuz etkilendikleri belirterek, ligden çekilme talebinde bulundu.

Elazığspor tarafından TFF'ye gönderilen yazıda, Elazığ depremi sebebiyle tesislerinin kullanılamaz hale geldiğini, sahalarının depremzedelere tahsis edildiğini, mevcut oyuncularından 19 tanesinin Elazığ doğumlu olması sebebiyle bu durumdan olumsuz olarak etkilendiklerini belirterek, kulüplerinin 2019-2020 sezonunda tüm haklarının dondurulmasını ve 2020-2021 sezonunda yeniden TFF 2. Lig'de sportif faaliyetlerine devam etmesi talep edildi.