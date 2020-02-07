TFF, Elazığspor'un deprem nedeniyle ligden çekilme talebini kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF, Elazığspor'un deprem nedeniyle ligden çekilme talebini kabul etti - Son Dakika Spor

TFF, Elazığspor'un deprem nedeniyle ligden çekilme talebini kabul etti

6 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor'un, 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı ligden çekilme talebi kabul edildi.

TFF, Elazığspor'un deprem nedeniyle ligden çekilme talebini kabul etti, System.String[]

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor'un, 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı ligden çekilme talebi kabul edildi.

Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, tesisleri kullanılamaz hale gelen ve sahasını depremzedelere tahsis eden TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un mücadele eden Elazığspor, TFF'ye başvurarak, depremden olumsuz etkilendikleri belirterek, ligden çekilme talebinde bulundu.

Elazığspor tarafından TFF'ye gönderilen yazıda, Elazığ depremi sebebiyle tesislerinin kullanılamaz hale geldiğini, sahalarının depremzedelere tahsis edildiğini, mevcut oyuncularından 19 tanesinin Elazığ doğumlu olması sebebiyle bu durumdan olumsuz olarak etkilendiklerini belirterek, kulüplerinin 2019-2020 sezonunda tüm haklarının dondurulmasını ve 2020-2021 sezonunda yeniden TFF 2. Lig'de sportif faaliyetlerine devam etmesi talep edildi.

Talebin ardından TFF tarafından yapılan incelemelerin ardından Elazığspor'un ligden çekilme talebinin kabul edildi. TFF'den yapılan açıklamada, "Kulübün 2019-2020 futbol sezonunda 26.01.2020 tarihinden itibaren ertelenmiş olan tüm müsabakalar da dahil olmak üzere kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına, lig puantajının buna göre düzenlenmesine, Elazığspor Kulübü'nün 2020-2021 futbol sezonunda TFF 2. Lig'de sportif faaliyetlerinin devamına, kulübün 19 takımlı grupta yer almasına, 2019-2020 futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'tan, Elazığspor takımı hariç olmak üzere, puan sıralamasına göre 2 takımın küme düşürülmesine, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 6 Şubat 2020 tarih ve 21 sayılı toplantısında karar verilmiştir" denildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Futbol, Deprem, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Elazığspor, 6.8'lik deprem sonrasında resmen TFF 2. Lig'den çekildi
7 aylık hamile olan Alex Morgan, yaptığı antrenmanla sosyal medyayı salladı Hollanda Ligi ile Belçika Ligi'nin birleşeceği iddia edildi Antalyaspor'un ismi, Fraport TAV Antalyaspor olarak değişiyor

Son Dakika Haberleri
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 18:26:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF, Elazığspor'un deprem nedeniyle ligden çekilme talebini kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]