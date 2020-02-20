Son Dakika › Spor › TFF, erteleme maçlarının tarihlerini açıkladı - Son Dakika Spor
TFF, erteleme maçlarının tarihlerini açıkladı
7 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 19'uncu haftasında Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor ve ligin 21'inci haftasında kötü hava ve ulaşım koşulları sonucunda ertelenen Göztepe - Çaykur Rizespor maçlarının...
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:11 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 19'uncu haftasında Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor ve ligin 21'inci haftasında kötü hava ve ulaşım koşulları sonucunda ertelenen Göztepe - Çaykur Rizespor maçlarının tarihlerini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de; Göztepe - Çaykur Rizespor müsabakası ise 17 Mart Salı günü saat 20.00'de oynanacak.
Son Dakika Mustafa Cengiz'den Ali Koç'un sözlerine sert yanıt Eski eşi ve akrabasını bıçaklayan sanık: Bana kara büyü yapıldı, zaman zaman cinler geliyor Mustafa Cengiz'den TSYD'nin toplantısına yeşil ışık: Er meydanından kaçılmaz Türkiye Kupası Finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak