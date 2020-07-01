TFF Etik Kurulu'ndan Semih Özsoy'a uyarı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'a uyarı yaptırımı uygulanmasına karar verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe A.Ş. İdarecisi Semih Özsoy'un 08.03.2020 tarihinde medyada yaptığı açıklamalar nedeniyle, Etik Kurulu Talimatı'nın 'Genel Yükümlülük' başlıklı 10. maddesi, 'Tahrik Edici Davranış ve Etik İlkelerine Aykırı Açıklamalardan Kaçınma' başlıklı 12. maddesinin a ve d bentleri kapsamında etik davranış ilkesi ihlali oluşturduğuna ve ihlaller nedeniyle takdiren 'uyarı' yaptırımının uygulanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir." denildi.